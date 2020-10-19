Пенсионера из Минска осудили за сопротивление силовикам, которые взломали ему дверь и выстрелили в него светошумовым патроном

Суд Заводского района Минска приговорил 66-летнего жителя Минска Сергея Кузнецова к полутора годам ограничения свободы за сопротивление силовикам (часть 2 статьи 363 УК), которые взломали ему дверь и выстрелили мужчине в грудь светошумовым патроном, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Елена Капцевич рассмотрела дело за один день. Изначально пенсионеру вменяли насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел (статья 364 УК), но по просьбе прокурора суд переквалифицировал обвинение на сопротивление, сопряженное с насилием или его угрозой (часть 2 статьи 363 УК).

Вечером 12 июня Сергей Кузнецов, услышав в телеэфире, как Александр Лукашенко называет кандидата в президенты Виктора Бабарико «негодяем», решил позвонить в службу «102». По телефону пенсионер сказал, что президента нужно привлечь к ответственности за оскорбления в адрес оппозиционного политика, однако в службе «102» сразу положили трубку. Тогда Кузнецов позвонил в дежурную часть и сказал: «Мы уничтожим Лукашенко за эту избирательную кампанию», — также нецензурно выругавшись.

Через два часа после этого в квартиру пенсионера приехала следственно-оперативная группа. Начальник криминальной милиции Заводского РУВД Евгений Зюзенок и четыре омоновца с помощью гидравлического пресса выломали дверь, а затем один из них выстрелил из помпового ружья Кузнецову в грудь.

Позже силовики объяснили выстрел тем, что Кузнецов угрожал им ножом, но сам пенсионер это отрицал. Более того, судебно-геномная экспертиза не нашла следов обвиняемого на ноже, а на видеозаписи инцидента не слышно угроз со стороны Кузнецова и не видно ножа, отмечает «Вясна».

Поводом для визита силовиков стало «оскорбление президента», но впоследствии следствие не стало возбуждать уголовное дело по статье 368 УК (публичное оскорбление президента).