Политтехнолога Виталия Шклярова перевели из СИЗО под домашний арест

Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из следственного изолятора, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Антона Гашинского и политолога Юрия Воскресенского.

«Точно могу вам сказать, что ему изменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Точно могу сказать, что его нет в СИЗО на Володарского», — сказал адвокат. Изменение меры пресечения на домашний арест Гашинский подтвердил и TUT.by.

По словам политолога Воскресенского, 14 октября Шклярову изменили меру на домашний арест под личное поручительство Воскресенкого, которого в пятницу отпустили из-под собственного домашнего ареста.

«В случае противоправных действий мера изменится на содержание под стражей. Сейчас он находится дома у моей мамы, так как он не из Минска. У него не было денег на отель, некуда было ехать. [...] Он чувствует себя прекрасно, читает книгу Ельцина "Президентский марафон"», — рассказал политолог.

Шкляров был одним из участником встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября, после которой из-под ареста отпустили Воскресенского, фигурантов дела компании PandaDoc Юлию Шардыко, Владислава Михолапа и Дмитрия Рабцевича, а также адвоката Марии Колесниковой Илью Салея.

Шклярова задержали в Минске 29 июля по «делу Тихановского», в частности, по подозрению по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

По версии госканала ОНТ, Шкляров руководил действиями эсэмэмщика канала штаба Тихановского. Сам же политтехнолог отрицал сотрудничество с Тихановским.

Виталий Шкляров работал в штабе Ксении Собчак на выборах президента России, а до этого — в команде американского сенатора и кандидата в президенты США Берни Сандерса и экс-президента Барака Обамы.