Трех задержанных на студенческом марше журналистов арестовали на сроки до 15 суток

Октябрьский суд Минска арестовал на 13 суток журналистку Onliner Дарью Спевак, задержанную на студенческом марше в субботу, 17 октября, сообщает само издание.

Судья Елена Живица признала Спевак виновной по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) и по статье 23.4 КоАП (неповиновение распоряжению должностного лица, уточняет «Беларуская ассоциация журналистов».

Спустя час та же судья назначила 15 суток ареста фотографу БелаПАН и TUT.by Вадиму Замировскому. Его признали виновным по тем же статьям, хотя он присутствовал на марше как журналист — на нем было редакционное удостоверение и два фотоаппарата. Такое же наказание и по тем же статьям судья Живица назначила журналисту TUT.by Всеволоду Зарубину.

Защита настаивала, что журналистка не была участницей акции, а освещала ее.

Журналистов Дарью Спевак, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина задержали в Минске 17 октября во время студенческого протеста, на котором журналисты выполняли свои профессиональные обязанности.

Обновлено в 15:14. Добавлена информации о наказании Замировскому.

Обновлено в 16:13. Добавлена информация о наказании Зарубину.