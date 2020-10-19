Члена Координационного совета Лилию Власову отпустили из СИЗО

Члена Координационного совета Лилию Власову перевели из СИЗО под домашний арест, сообщает TUT.by со ссылкой на бизнесмена Юрия Воскресенского, которого недавно тоже выпустили из-под ареста.

«Она вышла из СИЗО КГБ в пятницу вечером, Воскресенский говорит, что сам ее встретил и отвез домой», — пишет издание.

Власова была одной из участниц встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. После этой встречи из изолятора освободили еще шесть человек.

Власову задержали 31 августа, перед заседанием расширенного состава Координационного совета. На нее завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК). Подозреваемым также стал ее сын Борис, учредивший туристическую компанию «Мерлинтур». По версии следствия, налоговые нарушения этой фирмы и компании «ПолетКонсалт» нанесли ущерб в 615 тысяч рублей.

Правозащитники признали Власову политзаключенной.