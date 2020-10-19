Журналист «Сильных новостей» вышел из изолятора после ареста

Гомельский журналист «Сильных Новостей» Денис Якштыс вышел из изолятора после административного ареста, сообщает издание.

После 15 суток ареста он получил штраф 20 базовых.

18 октября Дениса Якштыса не освободили из изолятора из-за нового административного дела, он остался в ИВС до суда.

Якштаса задержали 3 октября по делу о нарушении правил проведения массового мероприятия (статья 23.34 КоАП) за участие в акции протеста 27 сентября. При этом Якштас присутствовал на акции как журналист, но его все равно осудили. Что стало поводом для нового дела, не уточняется.

3 октября также была задержана главный редактор «Сильных новостей» Анна Якштас, а на следующий день — видеокорреспондентка издания Надежда Пужинская. Якштас оштрафовали на 540 рублей за ту же акцию, а Пужинскую арестовали на 14 суток.