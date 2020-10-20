Основателя IT‑компании Bamboo Group арестовали на 15 суток

Суд Заводского района Минска назначил основателю IT-компании Bamboo Group Владиславу Герчикову 15 суток ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и за сопротивление милиции, пишет dev.by.

17 октября во время студенческой акции Герчикова задержали в его собственной машине во дворе на улице Козлова. Предположительно, момент его задержания попал на видео, опубликованное «Нашай Нiвай».

По сообщению dev.by, Bamboo Group — частная группа технологических компаний, в беларуском офисе которой работает около 100 человек. Компания делает два EdTech-проекта. Один для Беларуси — это платформа Знай·бай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой, под названием BeED — для стран Азии.