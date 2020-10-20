У генерального секретаря Белорусского национального молодежного совета проходит обыск

У генерального секретаря Белорусского национального молодежного совета Анны Дапшевичюте проходит обыск, пишет «Радые Свабода».

«Анну не забрали. Теперь проходит обыск в доме в деревне Велички. Приехали две машины — одна с поставского РУВД, другая — с людьми в штатском. Что хотят, не понятно. Ждем, пока закончится обыск», — рассказал «Белсату» муж Дапшевичюте Алексей Минчонок.

В рамках какого дела проходит обыск и статус Дапшевичюте по делу неизвестен.