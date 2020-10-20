Жена участника группы Laudans сообщила о его задержании после вечернего выступления

В Минске участника группы Laudans Андрея Лугина задержали и увезли в РУВД после вечернего выступления на улице Ангарской. Об этом сообщила его жена Вероника Лугина в фейсбуке.

Позже TUT.by со ссылкой на пост Вероники в фейсбуке сообщил, что Лугина арестовали на 15 суток. Вероника подтвердила «Медиазоне» информацию о его аресте и сказала, что мужа судили по статье 23.34.

Обновлено 21 октября в 14:20. Добавлена информация об аресте Лугина.