В Беларуси признали экстремистским телеграм‑канал и логотип Nexta

Суд Центрального района Минска признал телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

«Министерству информации Республики Беларусь необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера "Telegram" — "NEXTA-Live" и логотип (цифровой водяной знак) "NEXTA" в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте», — сказано в решении суда.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, установлена частью 2 статьи 17.11 КоАП РБ. Штраф для граждан составляет от 10 до 50 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 базовых величин, для юрлиц — от 100 до 500 базовых величин.

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) юрист Олег Агеев не исключает появления уголовных дел, связанных с материалами признанного экстремистским канала.

«Теоретически не исключаю в Беларуси попытки привлечения к уголовной ответственности за распространение информации телеграм-канала Nexta. Поскольку наше государство давно уже перестало даже притворяться правовым, и в принципе вся мощь силового блока направлена не на защиту граждан, а на привлечение граждан к любого вида ответственности в произвольном порядке, не исключаю попытки властей пытаться применять норму уголовного законодательства к тем, кто будет эту информацию распространять», — говорит юрист.

В декабре 2019 года экстремистским был признан фильм Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы».

Обновлено в 14:35. Добавлена ссылка на распоряжение суда Центрального района.

Обновлено в 15:05. Добавлен комментарий юриста Олега Агеева.