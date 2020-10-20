У матери журналистки, которую ранили 11 августа резиновой пулей, прошел обыск по делу о массовых беспорядках

У матери Ирины Ареховской прошел обыск, написала журналистка «Новага часу» у себя в фейсбук. Ареховская рассказала подробности «Медиазоне».

«Вчера, 19 октября приходили с обыском [в квартиру] к маме. Я там прописана. Никакой бумажки при обыске не оставили, кроме самого протокола обыска, в котором было написано, что он проходил в рамках статьи 293 УК. Мама позвонила следователю, которая сказала, что я прохожу свидетелем по 293 статье и что это связано с моим заявлением в Следственный комитет. Но подтверждения этому у меня нет, мой адвокат пока этого не выяснил».

Позже адвокат Ареховской поговорила со следователем. Последняя сообщила, что журналистка «пока в статусе свидетеля».

Минск избитый. Как силовики калечили протестующих — исследование «Медиазоны»

Заявление в СК Ирина Ареховская написала после того, как 11 августа возле станции метро Спортивная в нее попала резиновая пуля. Она зафиксировала травму в больнице, после чего ей позвонили и предложили написать заявление в СК.

«17 числа написала заявление. Потом только сообщали, что проверка затягивается еще на месяц», — говорит журналистка.

Обновлено в 18:45. Добавлена информация о разговоре адвоката Ареховской со следователем.