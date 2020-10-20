Против мужчины, сорвавшего флаг со здания осиповичской газеты, завели уголовное дело

Против мужчины, сорвавшего флаг со здания газеты «Асіповіцкі край» , завели уголовное дело за надругательство над государственными символами, пишет телеграм-канал пресс-службы МВД,

В ночь на 17 октября кто-то повредил флаг, закрепленный на здании местной газеты. Милиционеры задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. На видео, опубликованном на канале МВД, мужчина говорит, что за день до этого целый день выпивал.

«В часов 9-10 проходил мимо Сумченко, 55. Там, где редакция "Осиповичский край". Решил сорвать флаг, потому что я не хочу, чтобы действующая власть правила нашей страной. Поэтому я его сорвал. Как объяснить свой поступок не знаю, в содеянном раскаиваюсь», — говорит мужчина.

Это не первое уголовное дело, заведенное по статье за надругательство над государственными символами. Житель Пружан сорвал государственный флаг с гостиницы, в Минске сорвали флаг с административного здания, в Гомеле государственный флаг заменили на бело-красно-белый.