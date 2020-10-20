Виталию Шклярову изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщает Onliner. Об этом изданию рассказал адвокат Антон Гашинский:

«Вчера вечером стало известно, что мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Об этом заявил следователь».

Адвокат не раз ходатайствовал об изменении меры пресечения. В качестве доводов указывалось тяжелое состояние матери, а также необходимость ухода за ней.

«Виталий сейчас будет проходить полное обследование и помогать маме, в том числе с ее медицинскими процедурами. Она тяжело болеет, ей необходимо облучение и химиотерапия. Он будет крепко заниматься ее здоровьем, своим в том числе», — говорит Гашинский.

Ранее стало известно, что политтехнолога Виталия Шклярова перевели из СИЗО под домашний арест. Шкляров был одним из участником встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября.

Шклярова задержали в Минске 29 июля по «делу Тихановского», в частности, по подозрению по части 1 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Виталий Шкляров работал в штабе Ксении Собчак на выборах президента России, а до этого — в команде американского сенатора и кандидата в президенты США Берни Сандерса и экс-президента Барака Обамы.