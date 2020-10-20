В трех беларуских вузах назначены новые ректоры

В МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ назначены новые ректоры, пишет БЕЛТА.

Минский государственный лингвистический университет возглавит Наталья Лаптева. Она работала в этом вузе в должности декана факультета немецкого языка.

Белорусский государственный университет культуры и искусств возглавит Наталья Карчевская, работавшая на посту первого заместителя министра культуры.

Брестский государственный технический университет возглавит Александр Баханович, который до настоящего времени занимал пост проректора по учебной работе БНТУ.

«В последнее время к ВУЗовской жизни приковано не мало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью — навести там порядок», — пишет приближенный к пресс-службе Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».