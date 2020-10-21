В офисе пинского благотворительного фонда прошел обыск, счет организации арестован

В офисе пинского благотворительного фонда «Полесская доброта» прошел обыск, сообщает Reform.by со ссылкой на волонтера организации Руслана Гусейнова.

Гусейнов рассказал, что в 10 утра директора фонда Елену Шимолину вызвали в Комитет госконтроля. После в ее доме и офисе организации прошли обыски. Силовики изъяли компьютеры фонда и наложили арест на счет организации. По какой причине проводились эти действия и почему арестован счет, не уточняется.

Елена Шимолина отказалась комментировать ситуацию «Медиазоне».

Волонтер Руслан Гусейнов рассказал Reform.by, что «с августа фонд запустил помощь пострадавшим от репрессий». По его словам, Шимолина «предполагает, что на нее могут завести уголовное дело по неуплате налогов».

Издание уточняет, что 15 октября Елена Шимолина была задержана за участие в несанкционированной акции 18 августа. На следующий день суд признал ее виновной и назначил ей штраф в размере 30 базовых величин.