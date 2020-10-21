Против минчанина, который ударил милиционера, возбудили уголовное дело

Против 25-летнего минчанина, который ударил милиционера и распылил газ, возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

По версии СК, вечером 5 сентября возле станции метро «Пушкинская» мужчина участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. «Чтобы предупредить об ответственности за участие в подобных акциях, к нему подошли два сотрудника милиции. Внезапно минчанин распылил из баллончика слезоточивый газ, а затем нанес удар в голову одному из милиционеров, после чего скрылся в толпе», — пишет телеграм-канал СК.

Ютуб-канал Следственного комитета опубликовал видео, на котором, предположительно, происходит потасовка между мужчиной и милиционерами.

Против минчанина возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, он под стражей.