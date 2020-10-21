На мужчину, который сфотографировался с деталью от водомета, завели уголовное дело

На столинца Никиту Игнатюка, который сфотографировался с деталью от водомета, завели уголовное дело, пишет «Першы рэгіен».

Игнатюк сделал фотографию в Минске 4 октября. В тот день силовики использовали водометы, чтобы разогнать участников Марша освобождения политзаключенных. На проспекте Машерова протестующие подбежали к одному из водометов и что-то достали из него, после чего тот сломался: начал лить воду фонтаном, а не на протестующих.

Телеканал ОНТ обвинил в этом Игнатюка, который, по их версии, «попытался разукомлектовать водомет». Фамилию столинца в сюжете не назвали, но показали его фотографию.

5 октября Игнатюку дали 15 суток за участие в несанкционированной акции. После того, как он отбыл арест, его задержали как подозреваемого по части первой статьи 342 УК РБ .

Со слов отца Игнатюка, именно сюжет ОНТ стал главным доказательством совершения противоправных действий, вину Никита не признает.