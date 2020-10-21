Брестских журналистов, задержанных на марше, отпустили; их суды перенесены

Журналисты «Брестской газеты» Роман Чмель и Максим Хлебец на свободе. Их отпустили из зала суда, процессы по их делам перенесены, сообщает издание «Бинокль».

В отношении журналистов составлены протоколы за участие в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП). Они утверждают, что присутствовали на акции по работе. Судебное заседание по делу Максима Хлебца состоится 22 октября, Романа Чмеля — в пятницу, 23 октября.

Корреспондентов Романа Чмеля и Максима Хлебца задержали в Бресте на акции протеста 18 октября. С того момента они находились в изоляторе временного содержания в ожидании суда.



Исправлено в 18:25. Изначально в новости утверждалось, что суды над обоими журналистами перенесены на завтра.