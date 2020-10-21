Против протестующего, который кинул в омоновца картонный ящик, возбудили два уголовных дела

Милиция задержала протестующего, который кинул картонный ящик в омоновца 11 октября, - сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Против него возбудили два уголовных дела.

В тот день во время Марша гордости в Минске произошла потасовка между протестующими и силовиками на улице Притыцкого.

«Один из мужчин разбил деревянным ящиком стекло в задней двери служебного автомобиля, а затем бросил в милиционера ОМОН картонную коробку с мусором», — пишет телеграм-канал МВД.

На видео, опубликованном на ютуб-канале МВД, видно, как мужчина во время потасовки бросает картонную коробку в омоновца и попадает в шлем. Кто разбивает заднее стекло автомобиля и разбивает ли, на записи не видно.

На видео мужчина с заблюренным лицом подтверждает, что участвовал 11 октября в акциях протеста. На вопрос о том, оказывал ли сопротивление сотрудникам и брал ли в руки ящик, отказался свидетельствовать против себя.

Против мужчины возбудили уголовные дела за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает телеграм-канал МВД.