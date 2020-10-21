Правозащитники признали политзаключенными еще девять человек

Правозащитный центр «Вясна» опубликовал заявление о признании политзаключенными еще девяти человек.
Правозащитники назвали политзаключенными Сергея Брыля, Андрея Попова, Павла Недбайло, Сергея Леженко, Дмитрия Ивашкова, Юрия Белько, Дмитрия Ластовского, Ярослава Зборовского и Дениса Болтутя.
Болтутю предъявили обвинение по уголовному делу о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Всем остальным — по уголовному делу о массовых беспорядках.
В списке политзаключенных, опубликованном на сайте «Вясны», 102 фамилии.
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