Гомельского активиста будут судить за оскорбление Александра Лукашенко

Гомельского активиста Алексея Романова будут судить в Хойниках по делу об оскорблении президента, сообщает «Радыё Свабода».

28 июля Романов присутствовал на агитационном пикете Светланы Тихановской в Хойниках. Там он негативно высказался об Александре Лукашенко. Против активиста возбудили уголовное дело по статье 368 УК. По информации «Радыё Свабода», следствие пришло к выводу, что в словах Алексея Романвоа есть состав преступления.

В материалах дела сказано, что Романов, «имея намерение публично оскорбить президента, умышленно произнес слова и фразы в непристойной форме, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко», пишет «Свабода».

Теперь следствие закончено, дело Романова передано в районный суд.