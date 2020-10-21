На женщину, которую ударил милиционер в Жодино, составили протокол за участие в акции

На жительницу Жодино Наилю Гусакову, которую 13 сентября ударил майор милиции, составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии, сообщает TUT.by.

В протоколе сказано, что 13 сентября Гусакова приняла участие в несанкционированном пикетировании и уличном шествии у ТЦ «Элегант», «демонстрировала плакат с неустановленной на нем надписью, выражая тем самым свое отношение к проводимой кампании по выборам президента Республики Беларусь». На момент составления протокола Гусакова находилась на лечении в больнице, ее по делу пока не опрашивали, пишет TUT.by.



Проверку по заявлению Наили Гусаковой СК продлил на три месяца.

Видео, на котором майор милиции бьет женщину, опубликовало 13 сентября «Радые Свабода». На записи видно, как она подходит к силовику с телефоном, а затем он бьет ее по лицу. После короткой стычки с протестующими милиционер ушел в припаркованный рядом бусик под крики «позор».

По версии милиции, пострадавшая «неожиданно вышла из толпы». «Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания», — сообщала пресс-служба милиции.

Утром 14 сентября пострадавшая подала заявление в Следственный комитет. На выходе из городского отдела милиции к потерпевшей подошел начальник инспекции по делам несовершеннолетних Дмитрий Краковский. Он показал женщине видео с протестных акций, в которых она «якобы принимала участие и взял объяснение». После чего милиционер предупредил ее, что в случае составления протокола она может быть задержана.