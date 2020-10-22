В Минске пенсионерку арестовали на 15 суток за участие в акциях протеста

Суд Московского района Минска назначил 15 суток ареста 59-летней пенсионерке и уборщице Ирине Хаританович за участие в акциях протеста, пишет «Наша Нiва».

Такое решение приняла судья Лидия Телица. Как отмечает издание, судья не стала подробно допрашивать пенсионерку. Кроме того, на заседании не было адвоката.

«Моя мама закончила работу вечером 20-го числа, но вчера не вернулась домой. Около 12 часов ночи она позвонила из Московского РОВД и сообщила, что в четверг будет суд. <…> Мы приехали в отделение, но оказалось, что маму уже увезли на улицу Окрестина», — рассказала дочь пенсионерки Инна.

По ее словам, на пенсионерку составили три протокола — за участие в марше пенсионеров и в двух воскресных акциях протеста в сентябре.

«Протоколы за сентябрь составлены как на ксероксе, — считает дочь Хаританович. — Там было написано, что документы подкреплены фото и видео, но мы их не видели. Возможно, именно это и снимали сотрудники милиции на митингах. В протоколе от 19 октября указано, что в качестве доказательства приводится новость ОНТ».