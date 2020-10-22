Суд отменил постановление об аресте основателю сайта petitions.by за три дня до окончания срока

Минский городской суд отменил постановление об административном аресте в отношении основателя проекта проекта Petitions.by Владимира Ковалкина за три дня до окончания ареста на 15 суток, пишет адвокат Сергей Зикрацкий в фейсбук:
«Только что Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток. Uladzimir Kavalkin, ждем тебя на свободе!»
В фотографии постановления, приложенном к сообщению адвоката написано: «постановление судьи Фрунзенского района Минска от 12 октября 2020 года в отношении Ковалкина Владимира Александровича отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд другим судьей».
Владимира Ковалкина задержали 10 октября. 14 октября стало известно, что он находится в ИВС в Барановичах.
Бондаренко умер вечером 12 ноября в реанимации больницы скорой помощи