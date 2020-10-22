Суд отменил постановление об аресте основателю сайта petitions.by за три дня до окончания срока

Минский городской суд отменил постановление об административном аресте в отношении основателя проекта проекта Petitions.by Владимира Ковалкина за три дня до окончания ареста на 15 суток, пишет адвокат Сергей Зикрацкий в фейсбук:

«Только что Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток. Uladzimir Kavalkin, ждем тебя на свободе!»

В фотографии постановления, приложенном к сообщению адвоката написано: «постановление судьи Фрунзенского района Минска от 12 октября 2020 года в отношении Ковалкина Владимира Александровича отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд другим судьей».

Только что Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток. Uladzimir Kavalkin, ждём тебя на свободе! Опубликовано Сяргеем Зікрацкі Четверг, 22 октября 2020 г.

Владимира Ковалкина задержали 10 октября. 14 октября стало известно, что он находится в ИВС в Барановичах.