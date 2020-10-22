В Жодино задержали подозреваемого в поджоге двери местной прокуратуры

31-летнего жителя Жодино задержали по подозрению в поджоге двери здания местной прокуратуры, сообщает Следственный комитет.

МВД опубликовало видео беседы с задержанным.

«Поздно ночью, в три часа ночи, я поджег бутылку с бензином возле входа. Сделал это, скорее всего, по глупости, не подумав, начитавшись телеграм-каналов, которые призывают к радикализации. Не подумал. Я очень сожалею об этом, очень сильно раскаиваюсь, жалею, что это сделал. Обращаюсь к людям, что лучше не совершать подобных действий, подумайте о себе, о своих близких», — сказал молодой человек.

В ведомстве уточнили, что задержанный помещен в изолятор временного содержания. Кроме того, начальник уголовного розыска УВД Минска Александр Копишев обратил внимание, что молодой человек не раз участвовал в мирных акциях протеста, «но вместе с тем таким образом совершил особо тяжкое преступление».

Дверь подожгли в ночь на 8 октября. После этого СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 339 УК (особое злостное хулиганство).

Накануне, 21 октября, в Солигорске неизвестные подожгли четыре автомобиля у здания прокуратуры. СК также завел дело о хулиганстве.