Десять беларуских оппозиционеров получат премию Сахарова

Европейский парламент присудил премию Андрея Сахарова беларуским оппозиционерам, сообщается на сайте европарламента.

Премию получат Светлана и Сергей Тихановские, члены президиума Координационного совета Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский. Среди лауреатов также Вероника Цепкало, председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, политик Николай Статкевич и основатель телерам-канала Nexta Степан Путило.

«Демократическая оппозиция в Беларуси борется за демократию, мобилизуя общество на мирные массовые протесты. Они начались в августе 2020 года после широко распространненых нарушениях на выборах. Режим Лукашенко ответил беспрецедентным уровнем насилия и репрессий, но белорусское общество не сдавалось и продолжало протестовать даже после того, как многие лидеры оппозиции были заключены в тюрьму или высланы из страны», — говорится в заявлении.

Награждение пройдет 16 декабря во время пленарного заседания европарламента.