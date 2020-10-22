На минчанина, выбившего из рук милиционера видеокамеру, завели уголовное дело

На выбившего из рук милиционера 43-летнего минчанина завели уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает телеграм-канал пресс-службы МВД.

16 сентября во дворе на улице Восточной милиционеры снимали на видеокамеру массовое мероприятие. В какой-то момент к милиционерам подошел мужчина, который выбил из рук сотрудника камеру и убежал. В видео, опубликованном пресс-службой показан этот момент. Мужчина спрашивает у снимающего, не пресса ли он, на что сотрудник отвечает, что это «любительская съемка». После этого диалога камера резко уходит вниз.

Задержать минчанина помешали другие участники мероприятия, один из них распылил перцовый газ в лицо милиционера.

Вечером 21 октября мужчину задержали у себя дома.

На видео задержанный приносит извинения сотрудникам органов за свои действия, говорит, что раскаивается и просит строго не наказывать.