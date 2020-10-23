Брестчанин стал фигурантом двух уголовных дел за протесты 10 августа

В Бресте милиция задержала местного жителя, который 10 августа «бросал в сотрудников милиции палки, камни и разбил зеркало служебного автомобиля», сообщает УВД Брестского облисполкома. Брестчанин стал фигурантом уголовных дел о массовых беспорядках и хулиганстве, его поместили в СИЗО.

«20-летний житель Бреста, находясь в группе агрессивно настроенных лиц на проспекте Машерова, применял насилие в отношении сотрудников милиции, бросая в них палки и куски тротуарной плитки», — сказано в сообщении УВД.

Ведомство добавляет, что брестчанин также «разбил зеркало бокового вида служебного транспорта».