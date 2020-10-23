Житель Ивацевичей стал обвиняемым по уголовному делу о порезанных флагах на зданиях местной прокуратуры и отделения СК

27-летний житель Ивацевичей стал обвиняемым по уголовному делу о надругательстве над государственными символами из-за порезанных красно-зеленых флагов на административных зданиях, сообщает Следственный комитет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

По сообщению ведомства, в материалах уголовного дела указано, что ночью 3 сентября текущего года мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал ножом флаг, который висел на флагштоке здания прокуратуры Ивацевичского района. После этого, по версии следователей, он также разрезал флаг, закрепленный на фасаде Ивацевичского районного отдела СК.

«Через несколько часов после совершения преступления житель райцентра был задержан сотрудниками милиции. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении, а также полностью возместил причиненный вред», — пишет ведомство.