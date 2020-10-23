Два сотрудника Генпрокуратуры уволились из‑за позиции ведомства по протестующим

Два сотрудника Генпрокуратуры сообщили о своем увольнении из-за событий последних месяцев в Беларуси и несогласия с позицией ведомства, пишет TUT.by.

Один из уволившихся, Олег Талерчик, был старшим прокурором управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом. Талерчик проработал в прокуратуре 19 лет, из них последние девять лет — в Генпрокуратуре. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию в последующем, ему оставалось чуть более года.

«Это был внутренний экзамен для самого себя. Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог», — сказал Талерчик.

По его словам, руководство не препятствовало его решению, служба прекращена по соглашению сторон.

Вторым уволившимся из Генпрокуратуры стал начальник отдела государственного обвинения Эльдар Сафаров — он ушел из ведомства на прошлой неделе.

«Да, я ушел. Это связано с событиями, которые произошли весной и летом, — подтвердил Сафаров свой уход TUT.by.