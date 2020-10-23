Суд прекратил административное дело против журналистки Марии Гриц

Суд Заводского района Минска прекратил административное дело о неподчинении милиции против журналистки Марии Гриц «в связи с отсутствием факта правонарушения», сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

26 сентября Гриц задержали во время освещения женского марша. Журналистка провела трое суток в изоляторе на Окрестина.

28 сентября суд оштрафовал журналистку на 20 базовых величин за «участие в несанкционированной акции», после чего на нее составили новый протокол — за неподчинение милиции. 29 сентября суд отправил протокол на доработку.