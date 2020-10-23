Суд назначил 15 суток ареста брестским журналистам Максиму Хлебцу и Роману Чмелю

Суд в Бресте арестовал корреспондентов «Брестской газеты» Романа Чмеля и Максима Хлебца на 15 суток по статье об участии в массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП), сообщает БАЖ.

Корреспондентов Романа Чмеля и Максима Хлебца задержали в Бресте на акции протеста 18 октября. С того момента они находились в изоляторе временного содержания в ожидании суда. 21 октября процессы по их делам были перенесены — корреспонденты вышли на свободу.