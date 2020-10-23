МВД: телеграм‑канал «Данные карателей Беларуси» вел 15‑летний подросток, в отношении него проводят проверку

Гомельское управление собственной безопасности МВД установило личность администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси», который публиковал личные данные силовиков, сообщает МВД. Милиция утверждает, что это 15-летний житель Добруша. По сообщению ведомства, подросток рассказал, что обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

«Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграмм-канал "Данные карателей Беларуси". Для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов. Школьник согласился, но с другим интересом: через ресурс можно было выманивать у подписчиков деньги. С учетом информационной поддержки, которую обещал собеседник, "улов" должен был оказаться солидным», — пишет ведомство.

По версии МВД, подросток создал канал «Данные карателей Беларуси» в середине августа, используя вымышленное имя, а данные для большинства публикаций брал из телеграм-канала «Каратели Беларуси».

«Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла», — пишет МВД.

По сообщению ведомства, в отношении подростка проводится проверка, а его действиям дадут правовую оценку «по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества». Деньги, полученные каналом, пойдут в доход государства, добавляет МВД.

К сообщению МВД прилагается видеозапись. На ней неизвестный подросток со скрытым лицом рассказывает, что создал телеграм-канал, собирал пожертвования и использовал накрутку численности подписчиков. В конце видео подросток извиняется на камеру.

«Сейчас работа телеграмм-канала "Данные карателей Беларуси" контролируется правоохранителями. Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Их действиям также будет дана правовая оценка», — добавляет МВД.

