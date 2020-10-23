Лукашенко сказал, что на митинг в его поддержку хотели приехать 3% населения Беларуси, но он выступил против из‑за возможной давки

Александр Лукашенко сообщил, что не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга в его поддержку из-за невозможности обеспечить безопасность для собравшихся, пишет «Белта».

Лукашенко пояснил, что около 250-300 тысяч человек выразили желание прибыть на митинг, который организует Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями. Главное, что его волнует, по словам Лукашенко — это вопрос безопасности.

«Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тыс. меня увидят», — сказал он.

Говоря о безопасности собравшихся, Лукашенко привел в пример случай с давкой на Немиге в 1999 году.

«И главное — мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как на Немиге», — отметил он.

Лукашенко также обратил внимание, что на мероприятие собирались прибыть люди пожилого возраста, которым может потребоваться скорая медпомощь.

«А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности… А кто будет контролировать остальную часть?» — заметил Лукашенко.

«И когда я вот это все в кучу собрал, звоню премьер-министру, говорю: пренеприятнейшая тебе новость. Они уже все начертили, кто куда будет ехать и прочее. Я говорю: мероприятие надо отменять, представляешь, 250 тыс. — мы не переварим. И главное, с каким настроением человек уедет из Минска», — добавил он.

Также Лукашенко заметил, что угрозу для собравшихся может представлять коронавирус: «Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг».

«Поэтому мое мнение на сегодняшний день — нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Чего нам уподобляться им (протестующим — МЗ). Я, конечно, очень благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть эту инициативу. Но за 3-4 дня, пока это все разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми», — подытожил Лукашенко и высказал предложение провести массовое мероприятие весной.

Обновлено в 13:02. Дополнено сообщение госагентства «Белта».