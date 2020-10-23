В Слуцке задержали журналистку «Новага Часу» Зинаиду Тимошек

В Слуцке милиция задержала журналистку «Новага Часу» Зинаиду Тимошек, сообщает само издание. Тимошек успела рассказать редакции, что ее привезли в РОВД из деревни, в которой она находилась. Журналистка находится вместе с криминалистами.

«Приехали утром в 9 часов в деревню. Видимо, вычислили по телефону. Не дали допалить печку. Оставила гореть. Просила подождать, пока допалю, не хотела ехать. Потребовала повестку — продемонстрировали наручники. Ехала на своей машине, но сзади сидела женщина-криминалистка», — рассказала Тимошек.

По словам журналистки, ее задержали «ради профилактики». Также она сообщила, что утром милиция задержала слуцкого активиста Евгения Озерного.

Позже редакция «Новага Часу» сообщила, что журналистку оставят в ИВС до суда, точная дата которого пока неизвестна. Издание отмечает, что у журналистки ревматоидный полиартрит, и пребывание в изоляторе может ухудшить состояние ее здоровья. Лекарство, которое принимает Тимошек, снижает иммунитет, что в условиях ситуации с коронавирусом может также угрожать ее здоровью.

Издание предполагает, что задержания связаны с акцией памяти жертв гетто в Слуцке, которая состоялась вечером 21 октября — ее освещала Тимошек. В тот день небольшая группа местных жителей возложила цветы, после чего приехали сотрудники милиции и объявили собравшихся правонарушителями.

26 октября суд оштрафовал Зинаиду Тимошек на 40 базовых величин, она на свободе, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Обновлено в 16:05. Добавлена информация «Новага Часу» о водворении Тимошек в ИВС до суда.

Обновлено 26 октября в 22:33. Добавлена информация про решение суда.