МВД: задержан житель ошмянского района, который в чатах предлагал сжечь машины милиции, здания КГБ и прокуратуры

В Ошмянском районе милиция задержала 55-летнего мужчину, который в чатах предлагал «штурмовать местное КГБ, сжечь прокуратуру и транспорт милиционеров», сообщает пресс-служба МВД.

По утверждению МВД, мужчина писал сообщения под ником Dimon D в чатах «Ошмяны» и «Островец для жизни».

Когда милиционеры пришли к нему домой, он разорвал постановление о проведении обыска, переданное ему для ознакомления.

В доме мужчины оперативники нашли 9 банок пороха, 50 охотничьих и 20 мелкокалиберных патронов. В отношении него возбуждены дела о незаконном обороте боеприпасов, подстрекательстве к совершению особо злостного хулиганства и уничтожении документов. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.