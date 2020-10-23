МВД: Против минчан, которые бросали камни в автобус милиционеров, возбуждены уголовные дела

Милиционеры и сотрудники «Алмаза» задержали двух минчан, которые, по версии следствия, во время протестного марша 18 октября бросали в автобус с милиционерами камни, пишет пресс-служба МВД. Против них возбудили уголовные дела по статьям об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также об угрозе применения насилия в отношении милиционеров.

«Инцидент произошел 18 октября в Минске: группа агрессивных людей вышла на проезжую часть и заблокировала движения служебного транспорта. В продолжение противоправных действий некоторые протестующие начали оскорблять правоохранителей и провоцировать окружающих на активные действия. Среди "лидеров" — двое минчан (42 и 53 лет), которые бросали камни в автобус с милиционерами, в результате чего были повреждены боковые стекла и кузов», — пишет ведомство.

К сообщению МВД прилагается видеозапись. На ней двое мужчин рассказывают о событиях 18 октября, при этом их лица не скрыты.

«18 числа находился возле универмага "Беларусь"». Пришел туда для того, чтобы поддержать протест. Потом подъехали силовики, началась небольшая заваруха. Я собрал камни там, грязь с дороги, и все начали в них кидать, я тоже кинул. Раскаиваюсь в содеянном. Сейчас я поменял полностью свою точку зрения. К радикальным мерам вообще нельзя подходить. Надо, чтобы протесты были мирными», — говорит первый из двоих задержанных.

Второй задержанный рассказывает, что видел, как люди бросают камни в машины с силовиками. По его словам, под воздействием алкоголя он тоже бросил камни — один или два раза. После этого в видео происходит монтажная склейка, и задержанный говорит, что раскаивается и призывает не ходить на протестные акции.

«Я раскаиваюсь, и хочу призвать людей, чтобы... ну, для чего ходить? В жизни же нормально все, все устраивает. Поэтому хочу всех призвать, чтобы не ходили на митинги на эти», — говорит он на камеру.