Станислав Шушкевич рассказал, что в квартиру его сына пробовали попасть неизвестные

Неизвестные пытались попасть в квартиру сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича. Об этом Шушкевич сообщил TUT.by.

Утром 23 октября в квартиру, расположенную на проспекте Машерова, стучались неизвестные люди, утверждает Шушкевич. В ней проживает его сын, который в этот момент не был дома. Спустя некоторое время несколько неизвестных ушли. Ни Шушкевич, ни его супруга, которая стала свидетелем произошедшего, не знают, кто это был.

В комментарии для «Еврорадио» Шушкевич сказал: «Копают под меня, но делают вид, что под сына». По его словам, когда к квартире начали подходить люди и задавать вопросы, неизвестные ушли, «чтобы не устроить скандал, как обычно».

Шушкевич рассказал Onliner, что трое неизвестных пытались выломать дверь в квартире его сына, а ранее люди в штатском приходили и к нему.

«Они приходили к нам, звонили в квартиру. Когда моя жена их увидела, сразу вызвала милицию. Когда ее сотрудники приехали, люди в штатском показали им свое удостоверение, затем они вместе ушли. Сегодня такая же толпа неизвестных пришла в квартиру к сыну. Стас занимается предпринимательством, ни в каких плохих делах замечен не был. Он прописан здесь, в нашей с женой квартире, но иногда пользуется другим жильем, которое досталось ему в наследство», — сказал Шушкевич

По его словам, о том, что в квартиру его сына кто-то ломится, он узнал от соседей.

«Они позвонили и рассказали нам, что неизвестные ломают дверь и ковыряются в замке. В этот момент сына в квартире, скорее всего, не было. К сожалению, пока я не знаю, с чем связан такой интерес к нам людей в штатском. Я не думаю, что это как-то связано с протестами».

Обновлено в 13:40. Добавлена информация Onliner.