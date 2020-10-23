Члена Координационного совета Лилию Власову освободили из‑под домашнего ареста

Член Координационного совета, юрист Лилия Власова освобождена из-под домашнего ареста, с нее сняты все ограничения, сообщает TUT.by со ссылкой на ее мужа Владимира Искорцева. Адвокат Власовой Андрей Николаев подтвердил это «Медиазоне».



Как рассказал Искорцев, с Власовой сняты все ограничения, следствие пришло к выводу, что необходимости устанавливать иную меру пресечения нет

«Мы сами не можем осознать, что это произошло. Полтора месяца нахождения в СИЗО показали, что надежды питать не приходиться, но все-таки разум победил. Надеемся, что он победит и в отношении других задержанных», — сказал Владимир Искорцев TUT.by.

19 октября стало известно, что 16 октября Лилию Власову перевели из СИЗО под домашний арест.

Власова была одной из участниц встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. После этой встречи из изолятора освободили еще шесть человек.

Юриста Лилию Власову задержали 31 августа, перед заседанием расширенного состава Координационного совета. На нее завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК). Подозреваемым также стал ее сын Борис, учредивший туристическую компанию «Мерлинтур». По версии следствия, налоговые нарушения этой фирмы и компании «ПолетКонсалт» нанесли ущерб в 615 тысяч рублей.

Правозащитники признали Власову политзаключенной.