МВД: В Жлобине праворадикальный футбольный фанат стал подозреваемым по делу о протестах 9 августа

В Жлобине милиция задержала и водворила в ИВС 25-летнего местного жителя — его признали подозреваемым по уголовному делу об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, пишет пресс-служба МВД. Ведомство добавляет, что задержанный — «участник праворадикальной околофутбольной группировки».

По версии милиции, мужчина участвовал в протестной акции 9 августа, во время которой «группы действующих и футбольных фанатов, применяя подручные предметы, повредили проезжавшие по ул.Барташова милицейские автомобили».

К сообщению МВД прилагается видеозапись. На ней задержанный со скрытым лицом отвечает на вопросы об обстоятельствах акции. В конце видео он говорит, что раскаивается в содеянном. На вопрос от человека за кадром, собирается ли задержанный посещать протестные акции, тот отвечает отрицательно.



