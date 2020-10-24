Против четырех байкеров возбудили уголовные дела за потасовку с милиционерами возле ТЦ «Европа»

Против четырех байкеров возбудили уголовное дело после потасовки с милиционерами за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, пишет телеграм-канал пресс-службы МВД.

19 сентября возле ТЦ «Европа» сотрудники ГУБОПиК попытались задержать 35-летнего участник «инстарам-сообществ» Bikersminsk и Motorbelarus. Сотрудники находились вместе с задержанным в автомобиле. В это время подбежали люди в мотошлемах и балаклавах, которые, по словам оперативника, устроили потасовку с милиционерами и повредили машину. Оперативник утверждает, что это была служебная машина, однако на опубликованном видео не видны опознавательные знаки. Во время потасовки мужчине удалось скрыться, но на следующий день его задержали на границе с Россией. На него был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

В октябре установили и тех, кто повредил автомобиль. Ими оказались ранее не судимые минчане: 48-летний индивидуальный предприниматель, 31-летний специалист по продажам, 38-летний безработный и 22-летний парикмахер, ранее судимый за подделку документов. Против них возбуждены уголовные дела по статье 364 УК.