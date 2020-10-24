В Минске задержали съемочную группу Sky News

В Минске задержали съемочную группу британского телеканала Sky News, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов».
В частности, задержаны гражданка Великобритании Дайана Магни и местные журналисты Анастасия Леонова и Вадим Нечаев. Как отмечает ассоциация, Магни аккредитована министерством иностранных дел.
Журналистов задержали на улице Якуба Коласа. Их доставили в Советский РОВД.
Вскоре задержанных отпустили из отдела милиции, но в РОВД оставили водителя, помогавшего съемочной группе. Кроме того, журналистам не вернули видеокамеру под предлогом ее отправки на экспертизу.
Обновлено в 18:41. Добавлена информация об освобождении журналистов.
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