Начальник минского ГУВД: протестующие бросали камни в сотрудников милиции, спецтехнику и в здание РУВД

Протестующие в Минске собирались занять проспект Независимости, бросали камни в сотрудников милиции, спецтехнику и в здание Центрального РУВД, сказал начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Его слова приводит госагентство «Белта» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».

«Мы держали все под контролем, и при очередной попытке прорваться к площади Флага протестующие начали вести себя агрессивно, а именно забрасывать сотрудников органов внутренних дел камнями. Затем толпа двинулась в спальные районы. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий. Затем протестующие напали на Центральное РУВД города Минска, начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Были применены спецсредства и физическая сила», — говорил Кубраков.

Он также рассказал о количестве задержанных в Минске.

«Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали именно на Центральное РУВД , а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах в районе улицы Нововиленской. Всего задержано около 120 человек. При пресечении противоправных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время в Центральном РУВД повреждены стекла, на месте работает следственно-оперативная группа. Действиям протестующих будет дана правовая оценка», — сказал начальник ГУВД.