МВД отчиталось о 523 задержанных на протестных акциях 25 октября

25 октября в Беларуси милиция задержала 523 человека «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», из них 160 — в Минске, сообщает пресс-служба МВД. 352 человека водворены в места содержания задержанных до суда.

По утверждению ведомства, протестующие «бросали камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД», после чего к ним применили спецсредства «для пресечения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров». Пресс-служба также написала, что 26 октября пострадали два сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

«Протестные акции состоялись во всех областных центрах. Зафиксированы единичные факты радикальных действий: поджог автомобильных покрышек по ул. Кальварийской и ул. М.Богдановича в Минске, попытка и поджог киосков «Табакерка» в Гомеле. В Гродно и в Лиде собравшиеся оказывали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел, в связи с чем в отношении протестующих применялся слезоточивый газ», — сказано в сообщении МВД.

По утверждению ведомства, протестующие «игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей», а отдельные участники акций «демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии опьянения».