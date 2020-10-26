МВД: задержан минчанин, который публиковал личные данные милиционеров

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 25-летнего менеджера госпредприятия, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения граждан, пишет телеграм-канал МВД.

По версии министерства, он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания по имени и фамилии сотрудников, «после чего передавал их администраторам деструктивных telegram-каналов».

На минчанина завели уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел. «Также в ходе расследования действия подозреваемого будут проверены на предмет разглашения коммерческой тайны, а также разжигания социальной вражды или розни», — сообщает МВД.

Ютуб-канал МВД опубликовал видео, на котором мужчина говорит, что его задержали за то, что предоставлял информацию о личных данных людей телеграм-каналам, в частности каналу «Черная книга Беларуси».

«Хотел помочь надавить на сотрудников», — говорит мужчина на видео.