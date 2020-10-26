На заседании по обжалованию вынесенных TUT.by предупреждений Мининформа присутствовал министр информации

26 октября в Верховном суде прошло предварительное заседание по обжалованию предупреждений, вынесенных Мининформом изданию TUT.by, передает корреспондент «Медиазоны».

Судьей на заседании выступила Алла Кривицкая, интересы TUT.by представляли генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий. Со стороны Мининформа выступал министр информации Игорь Луцкий.

Во время предварительного судебного заседания Зикрацкий изложил основные моменты по каждой статье, по которой TUT.by были вынесены четыре предупреждения. По мнению адвоката, три из этих предупреждений являются незаконными и подлежат отмене по следующему основанию: статья 49 Закона о СМИ дает право Мининформу выносить предупреждения в случае распространения информации тогда, когда эта информация может причинить вред государственным или общественным интересам. По мнению адвоката, в статьях на сайте не было недостоверной информации, которая может нанести вред государственным или общественным интересам.

По сообщению TUT.by, Зикрацкий остановился на тексте «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах» — в нем была допущена неточность в указанных размерах премий, но позже в статью оперативно внесли изменения и опубликовали опровержение.

«Позиция Министерства информации о том, что указанный размер премий значительно превышает предусмотренный размер денежного вознаграждения, по нашему мнению, — это оценочное понятие. Мининформ может считать, что это значительно, а другие граждане — нет. На самом деле постановлением Совета министров было предоставлено право Комитету государственного контроля выплачивать такие премии. Раз они выплачиваются, то ни о какой недостоверной информации речи быть не может. <…> Информация о выплате премий никак не может дестабилизировать обстановку и негативно сказываться на деятельности КГК», — передает слова адвоката TUT.by.

По сообщению издания, после того, как адвокат высказался по одному из предупреждений, судья дала слово министру информации. Тот отметил, что право выносить предупреждения предусмотрено статьей 49 Закона о СМИ.

«Все предупреждения, которые мы вынесли, были обоснованы и с полной компетенцией. Вынесены в установленном законом порядке за недостоверную информацию. Факт был налицо: было искажение выплаченных сумм. Свидетельство того, что информация была недостоверной, — это исправление на портале TUT.by и принесение извинений и опровержения», — передает слова министра TUT.by.

Основное заседание суд назначил на 12 ноября. По сообщению TUT.by, после предварительного заседания Игорь Луцкий дал комментарий журналистам.

«Все три предупреждения вынесены на законных основаниях. Нас в принципе устраивает ситуация, когда все три дела объединены в одно. Это еще раз говорит о системности правонарушений, которые делает TUT.by в сфере СМИ. Скажем так, участники этого дела — госорганы. Мы видим, на наш взгляд, спланированную атаку на действующую систему власти, на государственные органы. Поэтому все свои требования в суде поддерживаем и считаем их правильными», — передает слова Луцкого издание.

После завершения заседания адвокат Сергей Зикрацкий дал комментарий «Медиазоне».

«По данной категории споров именно министерство информации должно доказывать законность и обоснованность вынесенных предупреждений. Мы в своих заявлениях указали, почему мы не согласны, но сегодня позиция министерства информации была общей: "Мы считаем, что это недостоверно, мы считаем, что это нарушает государственные и общественные интересы", и никакой конкретики мы не увидели. Более того, министр информации, который представлял сегодня в суде министерство информации, даже не мог в некоторых случаях сослаться на конкретные цитаты из публикаций, на основании которых, по его мнению, министерство информации вынесло предупреждение. Поэтому, на мой взгляд, заседание получилось не очень продуктивным», — сказал Зикрацкий.

Начиная с 7 августа независимое издание TUT.by получило четыре предупреждения от министерства информации. Основанием для них послужили материалы «В семь раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти».

29 сентября Мининформ выпустил пресс релиз, в котором сообщил, что с 1 октября TUT.by утрачивает статус средства массовой информации. По Закону о СМИ, выпуск издания может быть приостановлен на три месяца, если полномочный госорган подаст в суд соответствующий иск. Отсутствие статуса СМИ означает, что сотрудники TUT.by по закону не считаются журналистами и потому не могут освещать акции протеста — силовики могут задерживать их как участников.

3 октября «Белорусская ассоциация журналистов» опубликовала заявление редакций СМИ с призывом отозвать иск против TUT.by, а также прекратить давление на прессу.

8 октября в Экономическом суде Минска прошло предварительное заседание по иску Мининформа к TUT.by. Позиция истца, министерства информации, представители которого не присутствовали на заседании — прекратить выпуск TUT.by на основании четырех предупреждений, которые министерство вынесло начиная с августа. Заседание вел судья Иван Моисейчик. Представителями TUT.by выступили гендиректор компании Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий.

Адвокат сообщил, что TUT.by подал в Верховный суд иск о признании недействительными трех из четырех письменных предупреждений Мининформа, а Верховный суд возбудил производство по этому делу. По итогу заседания производство по делу было приостановлено до заседания в Верховном суде 26 октября.