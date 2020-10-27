Более 500 уголовных дел возбудили из‑за протестов в Беларуси

В Беларуси возбудили более 500 уголовных дел по событиям, связанным с протестами, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» специалист Генпрокуратуры Андрей Сербун.

«В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков и активным участием в данных массовых беспорядках. При этом к настоящему времени уже таких уголовных дел возбуждено более 500», — сказал Сербун.

Большинство уголовных дел касаются событий в Минске.

Телеканал уточнил, что дела возбуждены по статьям 364 УК (насилие либо угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 369 УК (оскорбление представителя власти), 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 370 УК (надругательство над государственными символами), 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций), 339 УК (хулиганство), 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества), 293 УК (массовые беспорядки).

Сербун также сказал, что правоохранительные органы будут вести проверку и в отношении тех, кто сообщил о возможном насилии со стороны силовиков.