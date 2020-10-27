Александр Лукашенко назвал протестующих «проколотой наркотиками» толпой

Александр Лукашенко назвал участников воскресной акции протеста «пьяной, обезумевшей, проколотой наркотиками» толпой, сообщает телеканал «СТВ».

«Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки — пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти районы?» — сказал Лукашенко.

Кроме того, он утверждал, что лично дал приказ силовикам вскрывать квартиры, где могли находиться протестующие.

«Что надо было делать милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Палыч. Поэтому начинаем работать», — добавил Лукашенко.

Ранее сегодня Лукашенко также велел отчислить студентов, участвующих в протестах, и уволить преподавателей, «которые гадко себя ведут в вузах».