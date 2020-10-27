Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь
Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь
27 октября 2020, 18:42
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Политтехнолог Виталий Шкляров, обвиняемый по «делу Тихановского», покинул Беларусь.

Первым об этом сообщил TUT.by, не указав источник информации. Затем адвокат Шклярова Антон Гашинский подтвердил эту информацию «Медиазоне».

«Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса. Мама осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось — Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении», — сказал Гашинский. Он отказался уточнить, в какую страну отправился Шкляров.

По мнению адвоката, политтехнолог, у которого есть американское гражданство, получил разрешение на выезд благодаря звонку госсекретаря США Майкла Помпео Александру Лукашенко. 25 октября в телефонном разговоре Помпео попросил Лукашенко разрешить Шклярову покинуть Беларусь.

Политтехнолог Виталий Шкляров был задержан 29 июля. Он стал подозреваемым по «делу Тихановского» об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

19 октября Шклярова отпустили из СИЗО под домашний арест, а на следующий день ему вновь смягчили меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде.

Шкляров раньше работал в штабе Ксении Собчак на выборах президента России, а также в команде американского сенатора и кандидата в президенты США Берни Сандерса и бывшего президента Барака Обамы.

     
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