Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь

Политтехнолог Виталий Шкляров, обвиняемый по «делу Тихановского», покинул Беларусь.

Первым об этом сообщил TUT.by, не указав источник информации. Затем адвокат Шклярова Антон Гашинский подтвердил эту информацию «Медиазоне».

«Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса. Мама осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось — Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении», — сказал Гашинский. Он отказался уточнить, в какую страну отправился Шкляров.

По мнению адвоката, политтехнолог, у которого есть американское гражданство, получил разрешение на выезд благодаря звонку госсекретаря США Майкла Помпео Александру Лукашенко. 25 октября в телефонном разговоре Помпео попросил Лукашенко разрешить Шклярову покинуть Беларусь.

Политтехнолог Виталий Шкляров был задержан 29 июля. Он стал подозреваемым по «делу Тихановского» об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

19 октября Шклярова отпустили из СИЗО под домашний арест, а на следующий день ему вновь смягчили меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде.

Шкляров раньше работал в штабе Ксении Собчак на выборах президента России, а также в команде американского сенатора и кандидата в президенты США Берни Сандерса и бывшего президента Барака Обамы.