TUT.by: в Бресте возбудили уголовное дело против пенсионерки, которая провела 18 суток в ИВС за участие в протестах

В отношении 63-летней пенсионерки из Бреста Елены Гнаук возбудили уголовное дело об организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), пишет TUT.by со ссылкой на дочь Гнаук Александру.

Что именно стало поводом для возбуждения дела, пока неизвестно. Дочь пенсионерки предполагает, что дело возбудили из-за акции протеста 13 сентября — тогда в разных городах Беларуси проходил марш героев. В Бресте протестующих разгоняли с помощью водомета.

Сейчас Елена Гнаук находится в изоляторе временного содержания. 25 октября ее задержали в центре Бреста во время новой акции. 28 октября пройдет суд по административному делу о нарушении правил проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).

До этого пенсионерку судили уже пять раз. Сначала она получила 15 суток за участие в марше освобождения политзаключенных 4 октября. Пока Гнаук находилась в ИВС, суды дважды пытались рассмотреть другие административные дела против нее, но в итоге отправляли их на доработку. После 15 суток в ИВС Гнаук снова отвезли в суд по делу о марше мира и независимости 30 августа. Это дело тоже отправили на доработку, но Гнаук оставили под стражей. Последнее заседание было 22 октября — тогда пенсионерку оштрафовали на 30 базовых величин. Что стало поводом для пятого заседания, издание не уточняет.