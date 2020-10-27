Блогера Эдуарда Пальчиса не отпустили из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста; его приятель сообщил об уголовном деле

Блогера Эдуарда Пальчиса после 30 суток ареста так и не отпустили из изолятора на Окрестина, сообщил «Медиазоне» друг Пальчиса, который попросил об анонимности.

Друг блогера узнал от девушки, которая освободилась сегодня из изолятора, что Пальчис стал подозреваемым по уголовному делу. Другие подробности пока неизвестны.

Пальчис с 27 сентября находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Там он отбывал административный арест сроком в 30 суток.

Блогер не жил дома в Лиде с тех пор, как в июне получил заочно 15 суток за участие в митинге Сергея Тихановского в Комаровке. В конце сентября Пальчис планировал покинуть Беларусь, но был задержан.